Gemeinsam bewegen und bei der WM mitfiebernJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 762: Gemeinsam bewegen und bei der WM mitfiebern
21 Min.Folge vom 11.06.2026
Donnerstag ist Sesseltag – und WM-Auftakt. Gemeinsam mit Philipp halten wir uns fit und fiebern den Österreich-Spielen entgegen.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv