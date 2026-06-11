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Philipp bewegt

Gemeinsam bewegen und bei der WM mitfiebern

krone.tvStaffel 1Folge 762vom 11.06.2026
Gemeinsam bewegen und bei der WM mitfiebern

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Philipp bewegt

Folge 762: Gemeinsam bewegen und bei der WM mitfiebern

21 Min.Folge vom 11.06.2026

Donnerstag ist Sesseltag – und WM-Auftakt. Gemeinsam mit Philipp halten wir uns fit und fiebern den Österreich-Spielen entgegen.

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