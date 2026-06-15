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Philipp bewegt

Gemeinsam aktiv und voller Energie in die neue Woche starten

krone.tvStaffel 1Folge 766vom 15.06.2026
Gemeinsam aktiv und voller Energie in die neue Woche starten

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Philipp bewegt

Folge 766: Gemeinsam aktiv und voller Energie in die neue Woche starten

21 Min.Folge vom 15.06.2026

Montag ist der ideale Tag, um etwas für sich zu tun. Philipp spornt dazu an, gemeinsam aktiv zu werden und die Woche mit Bewegung und einem Lächeln zu beginnen.

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