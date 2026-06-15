Gemeinsam aktiv und voller Energie in die neue Woche startenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 766: Gemeinsam aktiv und voller Energie in die neue Woche starten
21 Min.Folge vom 15.06.2026
Montag ist der ideale Tag, um etwas für sich zu tun. Philipp spornt dazu an, gemeinsam aktiv zu werden und die Woche mit Bewegung und einem Lächeln zu beginnen.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv