Gemeinsam stark: Sesseltag mit Philipp in der Tageswerkstätte Wiener NeustadtJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 740: Gemeinsam stark: Sesseltag mit Philipp in der Tageswerkstätte Wiener Neustadt
21 Min.Folge vom 21.05.2026
Heute wird die Sitzfläche zur Aktivzone: Beim Special‑Olympics‑Sesseltag im I:NÖ Wr. Neustadt bringt Philipp seine Mitturnerinnen und Mitturner in Bewegung – mit klaren Anleitungen, positiver Stimmung und gemeinsamen Erfolgserlebnissen.
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv