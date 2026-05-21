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Philipp bewegt

Gemeinsam stark: Sesseltag mit Philipp in der Tageswerkstätte Wiener Neustadt

krone.tvStaffel 1Folge 740vom 21.05.2026
Gemeinsam stark: Sesseltag mit Philipp in der Tageswerkstätte Wiener Neustadt

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Philipp bewegt

Folge 740: Gemeinsam stark: Sesseltag mit Philipp in der Tageswerkstätte Wiener Neustadt

21 Min.Folge vom 21.05.2026

Heute wird die Sitzfläche zur Aktivzone: Beim Special‑Olympics‑Sesseltag im I:NÖ Wr. Neustadt bringt Philipp seine Mitturnerinnen und Mitturner in Bewegung – mit klaren Anleitungen, positiver Stimmung und gemeinsamen Erfolgserlebnissen.

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