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Philipp bewegt

Energie pur am Dienstag: Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 767vom 16.06.2026
Energie pur am Dienstag: Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung

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Philipp bewegt

Folge 767: Energie pur am Dienstag: Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung

21 Min.Folge vom 16.06.2026

Nehmen wir uns Zeit für uns und unseren Körper. Mit Philipps Bewegungseinheit setzen wir täglich ein positives Zeichen für unsere Gesundheit.

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