Energie pur am Dienstag: Gönnen wir uns 20 Minuten BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 767: Energie pur am Dienstag: Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung
21 Min.Folge vom 16.06.2026
Nehmen wir uns Zeit für uns und unseren Körper. Mit Philipps Bewegungseinheit setzen wir täglich ein positives Zeichen für unsere Gesundheit.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv