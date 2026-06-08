Neue Woche, neue Energie: Wir starten neu durchJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 759: Neue Woche, neue Energie: Wir starten neu durch
21 Min.Folge vom 08.06.2026
Der Montag ist auch immer eine Chance auf einen Neuanfang. Mit dieser Trainingseinheit bringen wir Körper und Geist in Schwung und legen den Grundstein für eine aktive und erfolgreiche Woche.
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv