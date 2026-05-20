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Philipp bewegt

Bewegung und Spaß in der Sportmittelschule Kufstein

krone.tvStaffel 1Folge 739vom 20.05.2026
Bewegung und Spaß in der Sportmittelschule Kufstein

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Philipp bewegt

Folge 739: Bewegung und Spaß in der Sportmittelschule Kufstein

21 Min.Folge vom 20.05.2026

Wenn Philipp kommt, wird aus dem Turnsaal eine Bühne für Bewegung, Spaß und gemeinsames Erleben.

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