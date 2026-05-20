Bewegung und Spaß in der Sportmittelschule KufsteinJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 739: Bewegung und Spaß in der Sportmittelschule Kufstein
21 Min.Folge vom 20.05.2026
Wenn Philipp kommt, wird aus dem Turnsaal eine Bühne für Bewegung, Spaß und gemeinsames Erleben.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv