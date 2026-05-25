Philipps Übungsmix am Montag macht Körper und Kopf fitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 744: Philipps Übungsmix am Montag macht Körper und Kopf fit
21 Min.Folge vom 25.05.2026
Ein aktiver Wochenbeginn – auch am Feietag – macht den Unterschied: Mit einfachen, effektiven Übungen bringen wir Körper und Kopf in Schwung und starten optimal in die neue Woche.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv