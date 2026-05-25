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Philipp bewegt

Philipps Übungsmix am Montag macht Körper und Kopf fit

krone.tvStaffel 1Folge 744vom 25.05.2026
Philipps Übungsmix am Montag macht Körper und Kopf fit

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Philipp bewegt

Folge 744: Philipps Übungsmix am Montag macht Körper und Kopf fit

21 Min.Folge vom 25.05.2026

Ein aktiver Wochenbeginn – auch am Feietag – macht den Unterschied: Mit einfachen, effektiven Übungen bringen wir Körper und Kopf in Schwung und starten optimal in die neue Woche.

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