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Philipp bewegt

Kraft sammeln für die neue Woche - mit Bewegung am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 736vom 17.05.2026
Kraft sammeln für die neue Woche - mit Bewegung am Sonntag

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Philipp bewegt

Folge 736: Kraft sammeln für die neue Woche - mit Bewegung am Sonntag

21 Min.Folge vom 17.05.2026

Nutzen wir das Wochenende, um Energie zu tanken: Mit gezielten Übungen bringen wir Körper und Geist wieder in Einklang.

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