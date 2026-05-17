Kraft sammeln für die neue Woche - mit Bewegung am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 736: Kraft sammeln für die neue Woche - mit Bewegung am Sonntag
21 Min.Folge vom 17.05.2026
Nutzen wir das Wochenende, um Energie zu tanken: Mit gezielten Übungen bringen wir Körper und Geist wieder in Einklang.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv