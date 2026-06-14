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Philipp bewegt

Aktiv am Sonntag: Energie tanken statt ausruhen

krone.tvStaffel 1Folge 765vom 14.06.2026
Aktiv am Sonntag: Energie tanken statt ausruhen

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Philipp bewegt

Folge 765: Aktiv am Sonntag: Energie tanken statt ausruhen

21 Min.Folge vom 14.06.2026

Erholung muss nicht Stillstand bedeuten: Mit Philipps Einheit bleiben wir in Bewegung und fühlen uns danach frischer und ausgeglichener.

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