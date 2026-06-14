Aktiv am Sonntag: Energie tanken statt ausruhenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 765: Aktiv am Sonntag: Energie tanken statt ausruhen
21 Min.Folge vom 14.06.2026
Erholung muss nicht Stillstand bedeuten: Mit Philipps Einheit bleiben wir in Bewegung und fühlen uns danach frischer und ausgeglichener.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv