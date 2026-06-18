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Philipp bewegt

Mehr Bewegung, weniger Beschwerden: So geht's!

krone.tvStaffel 1Folge 769vom 18.06.2026
Mehr Bewegung, weniger Beschwerden: So geht's!

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Philipp bewegt

Folge 769: Mehr Bewegung, weniger Beschwerden: So geht's!

21 Min.Folge vom 18.06.2026

Wer seinen Körper fordert, wird oft belohnt. Viele Mitturner erzählen von mehr Leichtigkeit im Alltag und davon, wie gut ihnen die täglichen 20 Minuten tun – manche sind nach jahrelangen Schmerzen durch das regelmäßige Training bescherdefrei geworden. Der beste Grund, mit „Philipp bewegt“ anzufangen oder konsequent weiterzumachen!

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