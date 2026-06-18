Mehr Bewegung, weniger Beschwerden: So geht's!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 769: Mehr Bewegung, weniger Beschwerden: So geht's!
21 Min.Folge vom 18.06.2026
Wer seinen Körper fordert, wird oft belohnt. Viele Mitturner erzählen von mehr Leichtigkeit im Alltag und davon, wie gut ihnen die täglichen 20 Minuten tun – manche sind nach jahrelangen Schmerzen durch das regelmäßige Training bescherdefrei geworden. Der beste Grund, mit „Philipp bewegt“ anzufangen oder konsequent weiterzumachen!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv