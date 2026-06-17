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Philipp bewegt

Applaus fürs ÖFB-Team und Bewegung in der Sport- und Öko-Mittelschule Gföhl

krone.tvStaffel 1Folge 768vom 17.06.2026
Applaus fürs ÖFB-Team und Bewegung in der Sport- und Öko-Mittelschule Gföhl

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Philipp bewegt

Folge 768: Applaus fürs ÖFB-Team und Bewegung in der Sport- und Öko-Mittelschule Gföhl

21 Min.Folge vom 17.06.2026

Mittwoch ist Schultag und heute ist Philipp in der Sport- und Öko-Mittelschule Gföhl in Niederösterreich zu Gast. Zu Beginn der gemeinsamen Bewegungseinheit gibt es erstmal Applaus für unser Nationalteam und den WM-Auftaktsieg gegen Jordanien!

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