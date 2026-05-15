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Philipp bewegt

Eine Extraportion Energie vor dem Wochenende!

krone.tvStaffel 1Folge 734vom 15.05.2026
Eine Extraportion Energie vor dem Wochenende!

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Philipp bewegt

Folge 734: Eine Extraportion Energie vor dem Wochenende!

21 Min.Folge vom 15.05.2026

Auf krone.tv wird mit Philipp täglich geturnt – auch am Fenstertag. Ganz ohne Hektik und Stress holen wir uns eine Extraportion Energie für dieses extra lange Feiertagswochenende!

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