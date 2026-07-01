Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt VollgasJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 782: Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas
21 Min.Folge vom 01.07.2026
In dieser Folge von „Philipp bewegt“ geht’s wieder richtig rund: Philipp ist zu Gast in der Mittelschule Gföhl und turnt diesmal mit der 4. Klasse und einigen Schülern aus dem Poly. Hier wird nicht nur trainiert, sondern auch gelacht, geschwitzt und jede Menge Energie rausgelassen. Genau darum geht es: Bewegung soll Spaß machen und den Schulalltag auflockern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv