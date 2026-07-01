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Philipp bewegt

Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas

krone.tvStaffel 1Folge 782vom 01.07.2026
Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas

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Philipp bewegt

Folge 782: Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas

21 Min.Folge vom 01.07.2026

In dieser Folge von „Philipp bewegt“ geht’s wieder richtig rund: Philipp ist zu Gast in der Mittelschule Gföhl und turnt diesmal mit der 4. Klasse und einigen Schülern aus dem Poly. Hier wird nicht nur trainiert, sondern auch gelacht, geschwitzt und jede Menge Energie rausgelassen. Genau darum geht es: Bewegung soll Spaß machen und den Schulalltag auflockern.

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