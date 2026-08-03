Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Damit unsere Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagt

krone.tvStaffel 1Folge 815vom 03.08.2026
Damit unsere Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagt

Damit unsere Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagtJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 815: Damit unsere Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagt

21 Min.Folge vom 03.08.2026

Es gibt kaum einen besseren Start in eine neue Woche als Bewegung. Am Wochenende konnten wir unsere Akkus aufladen. Und damit das so bliebt, aktivieren wir gemeinsam mit Philipp Körper und Geist, um besser in den Tag zu starten. Wer lieber abends turnt: Bewegung kann auch helfen, den Tag positiv abzuschließen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen