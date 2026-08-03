Damit unsere Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagtJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 815: Damit unsere Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagt
21 Min.Folge vom 03.08.2026
Es gibt kaum einen besseren Start in eine neue Woche als Bewegung. Am Wochenende konnten wir unsere Akkus aufladen. Und damit das so bliebt, aktivieren wir gemeinsam mit Philipp Körper und Geist, um besser in den Tag zu starten. Wer lieber abends turnt: Bewegung kann auch helfen, den Tag positiv abzuschließen.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv