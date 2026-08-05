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Philipp bewegt

Aus "Ich sollte mal" wird "Ich habe es gemacht"!

krone.tvStaffel 1Folge 817vom 05.08.2026
Aus "Ich sollte mal" wird "Ich habe es gemacht"!

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Philipp bewegt

Folge 817: Aus "Ich sollte mal" wird "Ich habe es gemacht"!

21 Min.Folge vom 05.08.2026

Einfach anfangen und dann dranbleiben – gemeinsam. Philipp zeigt, wie es geht und hilft uns dabei, motiviert zu bleiben. Jeden Tag auf´s Neue!

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