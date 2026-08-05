Aus "Ich sollte mal" wird "Ich habe es gemacht"!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 817: Aus "Ich sollte mal" wird "Ich habe es gemacht"!
21 Min.Folge vom 05.08.2026
Einfach anfangen und dann dranbleiben – gemeinsam. Philipp zeigt, wie es geht und hilft uns dabei, motiviert zu bleiben. Jeden Tag auf´s Neue!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv