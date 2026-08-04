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Philipp bewegt

Moderate Bewegung kann an heißen Tagen guttun

krone.tvStaffel 1Folge 816vom 04.08.2026
Moderate Bewegung kann an heißen Tagen guttun

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Philipp bewegt

Folge 816: Moderate Bewegung kann an heißen Tagen guttun

21 Min.Folge vom 04.08.2026

Hitzetage im Sommer sind eine Belastung für den Körper. Moderate Bewegung kann aber durchaus guttun – sofern es der Kreislauf zulässt. Bei Philipp kann jeder in seiner Geschwindigkeit mitmachen. Bitte immer ausreichend trinken, den Philipps Leitsatz: „Trinken, trinken, trinken, die Zelle, die muss schwimmen“ sollte an so heißen Sommertagen oberste Priorität haben.

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