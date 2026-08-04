Moderate Bewegung kann an heißen Tagen guttunJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 816: Moderate Bewegung kann an heißen Tagen guttun
21 Min.Folge vom 04.08.2026
Hitzetage im Sommer sind eine Belastung für den Körper. Moderate Bewegung kann aber durchaus guttun – sofern es der Kreislauf zulässt. Bei Philipp kann jeder in seiner Geschwindigkeit mitmachen. Bitte immer ausreichend trinken, den Philipps Leitsatz: „Trinken, trinken, trinken, die Zelle, die muss schwimmen“ sollte an so heißen Sommertagen oberste Priorität haben.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv