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Philipp bewegt

Hier turnen wir den Alltagsstress weg

krone.tvStaffel 1Folge 809vom 28.07.2026
Hier turnen wir den Alltagsstress weg

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Philipp bewegt

Folge 809: Hier turnen wir den Alltagsstress weg

21 Min.Folge vom 28.07.2026

Stress lässt sich nicht immer vermeiden. Aber oft hilft es, ihn für zumindest 20 Minuten hinter sich zu lassen. Bewegung macht den Kopf leichter und den Körper munter.

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