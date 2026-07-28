Hier turnen wir den Alltagsstress wegJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 809: Hier turnen wir den Alltagsstress weg
21 Min.Folge vom 28.07.2026
Stress lässt sich nicht immer vermeiden. Aber oft hilft es, ihn für zumindest 20 Minuten hinter sich zu lassen. Bewegung macht den Kopf leichter und den Körper munter.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv