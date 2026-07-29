Gesünder durch regelmäßige Bewegung - dank PhilippJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 810: Gesünder durch regelmäßige Bewegung - dank Philipp
21 Min.Folge vom 29.07.2026
Man muss kein Sportprofi sein, um seinem Körper etwas Gutes zu tun. Die tägliche 20-Minuten-Bewegungeinheit mit Philipp auf krone.tv zeigt, wie einfach regelmäßige Bewegung sein kann.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv