Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Gesünder durch regelmäßige Bewegung - dank Philipp

krone.tvStaffel 1Folge 810vom 29.07.2026
Gesünder durch regelmäßige Bewegung - dank Philipp

Gesünder durch regelmäßige Bewegung - dank PhilippJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 810: Gesünder durch regelmäßige Bewegung - dank Philipp

21 Min.Folge vom 29.07.2026

Man muss kein Sportprofi sein, um seinem Körper etwas Gutes zu tun. Die tägliche 20-Minuten-Bewegungeinheit mit Philipp auf krone.tv zeigt, wie einfach regelmäßige Bewegung sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen