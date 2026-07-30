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Philipp bewegt

Mehr als nur sitzen: Der Sessel als Trainingsplatz

krone.tvStaffel 1Folge 811vom 30.07.2026
Mehr als nur sitzen: Der Sessel als Trainingsplatz

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Philipp bewegt

Folge 811: Mehr als nur sitzen: Der Sessel als Trainingsplatz

21 Min.Folge vom 30.07.2026

Einfach, effektiv und für jeden machbar: Der Sesseltag zeigt, dass Bewegung überall möglich ist – im Büro, Zuhause, im Garten ...

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