Mehr als nur sitzen: Der Sessel als TrainingsplatzJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 811: Mehr als nur sitzen: Der Sessel als Trainingsplatz
21 Min.Folge vom 30.07.2026
Einfach, effektiv und für jeden machbar: Der Sesseltag zeigt, dass Bewegung überall möglich ist – im Büro, Zuhause, im Garten ...
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv