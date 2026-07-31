Wer sich bewegt, gewinnt: Energie, Kraft, LebensfreudeJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 812: Wer sich bewegt, gewinnt: Energie, Kraft, Lebensfreude
21 Min.Folge vom 31.07.2026
Mit jeder Bewegungseinheit mit Philipp stärken wir unseren Körper und schaffen eine wertvolle Routine für unsere Gesundheit. Gemeinsam fällt das Dranbleiben leichter!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv