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Philipp bewegt

Wer sich bewegt, gewinnt: Energie, Kraft, Lebensfreude

krone.tvStaffel 1Folge 812vom 31.07.2026
Wer sich bewegt, gewinnt: Energie, Kraft, Lebensfreude

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Philipp bewegt

Folge 812: Wer sich bewegt, gewinnt: Energie, Kraft, Lebensfreude

21 Min.Folge vom 31.07.2026

Mit jeder Bewegungseinheit mit Philipp stärken wir unseren Körper und schaffen eine wertvolle Routine für unsere Gesundheit. Gemeinsam fällt das Dranbleiben leichter!

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