Mit gutem Gefühl ins Wochenende startenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 813: Mit gutem Gefühl ins Wochenende starten
21 Min.Folge vom 01.08.2026
Es gibt kaum einen besseren Start in die freien Tage als Bewegung. Lassen wir die Woche hinter uns und genießen das gute Gefühl danach.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv