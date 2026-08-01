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Philipp bewegt

Mit gutem Gefühl ins Wochenende starten

krone.tvStaffel 1Folge 813vom 01.08.2026
Mit gutem Gefühl ins Wochenende starten

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Philipp bewegt

Folge 813: Mit gutem Gefühl ins Wochenende starten

21 Min.Folge vom 01.08.2026

Es gibt kaum einen besseren Start in die freien Tage als Bewegung. Lassen wir die Woche hinter uns und genießen das gute Gefühl danach.

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