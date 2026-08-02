Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 814: Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
21 Min.Folge vom 02.08.2026
Der Alltag ist oft vollgepackt mit Arbeit und Pflichten, aber unser Körper braucht auch Bewegung. Spätestens am Wochenende gibt es einfach keine Ausreden mehr. Gemeinsam mit Philipp finden wir die Motivation, einmal anzufangen und dann dranzubleiben.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv