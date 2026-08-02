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Philipp bewegt

Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!

krone.tvStaffel 1Folge 814vom 02.08.2026
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!

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Philipp bewegt

Folge 814: Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!

21 Min.Folge vom 02.08.2026

Der Alltag ist oft vollgepackt mit Arbeit und Pflichten, aber unser Körper braucht auch Bewegung. Spätestens am Wochenende gibt es einfach keine Ausreden mehr. Gemeinsam mit Philipp finden wir die Motivation, einmal anzufangen und dann dranzubleiben.

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