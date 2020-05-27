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Pro und Contra

Zwischen Lockdown und Total-Öffnung – Wie viel Normalität darf schon sein?

PULS 4Staffel 2Folge 16vom 27.05.2020
Zwischen Lockdown und Total-Öffnung – Wie viel Normalität darf schon sein?

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Folge 16: Zwischen Lockdown und Total-Öffnung – Wie viel Normalität darf schon sein?

52 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 6

Über eine Abkehr von den Corona-Maßnahmen diskutiert Thomas Mohr mit Peter Hacker (Wiener Sozialstadtrat), Josef Schmolle (ÖVP-Gesundheitssprecher), dem Infektiologen Christoph Wenisch und der Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady, die Mitglied des Expertengremiums des Gesundheitsministeriums ist.

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