Zwischen Lockdown und Total-Öffnung – Wie viel Normalität darf schon sein?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 16: Zwischen Lockdown und Total-Öffnung – Wie viel Normalität darf schon sein?
52 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 6
Über eine Abkehr von den Corona-Maßnahmen diskutiert Thomas Mohr mit Peter Hacker (Wiener Sozialstadtrat), Josef Schmolle (ÖVP-Gesundheitssprecher), dem Infektiologen Christoph Wenisch und der Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady, die Mitglied des Expertengremiums des Gesundheitsministeriums ist.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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