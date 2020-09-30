Pro und Contra: Angst vor dem Pleiten-HerbstJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 27: Pro und Contra: Angst vor dem Pleiten-Herbst
52 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6
Das Virus ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Täglich melden neue Unternehmen Stellenabbau. Wie können Betriebe die Krise überleben? Bei Corinna Milborn in "Pro und Contra" diskutieren darüber Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), AMS-Chef Johannes Kopf, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, Unternehmer Georg Kapsch und Josef Muchitsch, Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz.
Pro und Contra
