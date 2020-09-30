Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Angst vor dem Pleiten-Herbst

PULS 4Staffel 2Folge 27vom 30.09.2020
Pro und Contra: Angst vor dem Pleiten-Herbst

Pro und Contra: Angst vor dem Pleiten-HerbstJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 27: Pro und Contra: Angst vor dem Pleiten-Herbst

52 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6

Das Virus ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Täglich melden neue Unternehmen Stellenabbau. Wie können Betriebe die Krise überleben? Bei Corinna Milborn in "Pro und Contra" diskutieren darüber Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), AMS-Chef Johannes Kopf, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, Unternehmer Georg Kapsch und Josef Muchitsch, Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz.

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

