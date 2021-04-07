Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Postenschacher auf höchster Ebene – Wie korrupt ist die Politik?

PULS 4Staffel 3Folge 14vom 07.04.2021
51 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 6

Private Chat-Protokolle zur Bestellung von Staatsposten erschüttern ganz Österreich. Muss das Kabinett Kurz II daraus Konsequenzen ziehen? Bei Pro und Contra diskutieren die U-Ausschuss-Vertreter aller fünf Parlamentsparteien - Andreas Hanger (ÖVP), Nina Tomaselli (Grüne), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ) und Helmut Brandstätter (NEOS) bei Thomas Mohr.

