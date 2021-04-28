Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?

PULS 4Staffel 3Folge 17vom 28.04.2021
Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?

Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 17: Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?

51 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 6

Was darf die Kunst? Und vor allem, wann darf sie es wieder? Über diese und andere Fragen diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger u. a. Bernd K. Wunder, Teil der Initiative #allesdichtmachen, Filmemacher Rudi Dolezal, die Politologin Ulrike Guérot sowie die Wiener Stadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen