Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 17: Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?
51 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 6
Was darf die Kunst? Und vor allem, wann darf sie es wieder? Über diese und andere Fragen diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger u. a. Bernd K. Wunder, Teil der Initiative #allesdichtmachen, Filmemacher Rudi Dolezal, die Politologin Ulrike Guérot sowie die Wiener Stadträtin Veronica Kaup-Hasler.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4