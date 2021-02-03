Pro und Contra: Corona-Demos trotz Verbot – Versagt die Staatsgewalt?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 4: Pro und Contra: Corona-Demos trotz Verbot – Versagt die Staatsgewalt?
52 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 6
Die jüngsten Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen bringen Polizei und Politik unter Druck.Trotz Demonstrationsverbot zogen rechte Gruppen stundenlang mit Covid-Kritikern durch die Stadt und versuchten, das Parlament zu stürmen. In "Pro und Contra" diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Alexandra Wachter die Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg (ÖVP), Michel Reimon (Die Grünen) und Hannes Amesbauer (FPÖ) mit der Linzer Wut-Wirtin Alexandra Pervulesko und der Journalistin Ingrid Brodnig.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4