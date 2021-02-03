Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Corona-Demos trotz Verbot – Versagt die Staatsgewalt?

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 03.02.2021
Pro und Contra: Corona-Demos trotz Verbot – Versagt die Staatsgewalt?

Pro und Contra: Corona-Demos trotz Verbot – Versagt die Staatsgewalt?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 4: Pro und Contra: Corona-Demos trotz Verbot – Versagt die Staatsgewalt?

52 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 6

Die jüngsten Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen bringen Polizei und Politik unter Druck.Trotz Demonstrationsverbot zogen rechte Gruppen stundenlang mit Covid-Kritikern durch die Stadt und versuchten, das Parlament zu stürmen. In "Pro und Contra" diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Alexandra Wachter die Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg (ÖVP), Michel Reimon (Die Grünen) und Hannes Amesbauer (FPÖ) mit der Linzer Wut-Wirtin Alexandra Pervulesko und der Journalistin Ingrid Brodnig.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen