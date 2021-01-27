Pro und Contra: Warum hält sich niemand mehr an die Regeln?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 3: Pro und Contra: Warum hält sich niemand mehr an die Regeln?
51 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 6
Während die einen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, fordern die anderen einen Totallockdown, um endlich wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Doch wird die Bevölkerung bei neuen Maßnahmen mitmachen? In Pro und Contra diskutieren die Nationalratsabgeordneten Georg Bürstmayr von den Grünen und Helmut Brandstätter von den NEOS, die Historikerin und Verlegerin Gudula Walterskirchen sowie der Mathematiker Norbert Mauser.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4