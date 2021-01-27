Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Warum hält sich niemand mehr an die Regeln?

PULS 4Staffel 3Folge 3vom 27.01.2021
Pro und Contra: Warum hält sich niemand mehr an die Regeln?

51 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 6

Während die einen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, fordern die anderen einen Totallockdown, um endlich wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Doch wird die Bevölkerung bei neuen Maßnahmen mitmachen? In Pro und Contra diskutieren die Nationalratsabgeordneten Georg Bürstmayr von den Grünen und Helmut Brandstätter von den NEOS, die Historikerin und Verlegerin Gudula Walterskirchen sowie der Mathematiker Norbert Mauser.

