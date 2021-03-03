Pro und Contra: Öffnung auf Raten - Der letzte Vorhang für Gastro und Theater?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 9: Pro und Contra: Öffnung auf Raten - Der letzte Vorhang für Gastro und Theater?
51 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 6
Die Gastronomie darf zu Ostern zumindest ihre Schanigärten aufsperren, der gesamte Kulturbereich muss indes weiter warten. Doch haben die Lockerungen auch den gewünschten Effekt? In "Pro und Contra" diskutieren Kabarettist Reinhard Nowak, Gastronom Heinz Pollischansky sowie die Nationalratsabgeordneten Eva Blimlinger (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (NEOS) bei PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4