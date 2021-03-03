Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gastronomie darf zu Ostern zumindest ihre Schanigärten aufsperren, der gesamte Kulturbereich muss indes weiter warten. Doch haben die Lockerungen auch den gewünschten Effekt? In "Pro und Contra" diskutieren Kabarettist Reinhard Nowak, Gastronom Heinz Pollischansky sowie die Nationalratsabgeordneten Eva Blimlinger (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (NEOS) bei PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger.

