Pro und Contra Spezial: Der große Wirtschafts- und ArbeitsgipfelJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 5: Pro und Contra Spezial: Der große Wirtschafts- und Arbeitsgipfel
51 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 6
Durch Pandemie und Lockdowns könnten Tausende Unternehmen in die Pleite rutschen, Zehntausende fürchten um ihren Arbeitsplatz. Was muss getan werden, um das zu verhindern? Bei Pro und Contra Spezial diskutieren darüber Vizekanzler Werner Kogler, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie die Parteichefs Pamela Rendi-Wagner, Beate Meinl-Reisinger und Norbert Hofer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4