Pro und Contra Spezial: Der große Wirtschafts- und Arbeitsgipfel

PULS 4Staffel 3Folge 5vom 10.02.2021
51 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 6

Durch Pandemie und Lockdowns könnten Tausende Unternehmen in die Pleite rutschen, Zehntausende fürchten um ihren Arbeitsplatz. Was muss getan werden, um das zu verhindern? Bei Pro und Contra Spezial diskutieren darüber Vizekanzler Werner Kogler, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie die Parteichefs Pamela Rendi-Wagner, Beate Meinl-Reisinger und Norbert Hofer.

PULS 4
