Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt?

PULS 4Staffel 3Folge 11vom 17.03.2021
Pro und Contra: Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt?

Pro und Contra: Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 11: Pro und Contra: Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt?

52 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 6

Nach Kritik an Impfstoffbestellung und Impftempo gibt es jetzt auch Zweifel an einem Impfstoff. Muss Österreich seine Strategie hier ändern? Darüber diskutierten in Pro und Contra bei Corinna Milborn Martin Selmayr, Vertreter EU-Kommission in Österreich, früher Generalsekretär EU-Kommission, Reinhold Lopatka, Europasprecher, Nationalratsabgeordneter, ÖVP, Renée Gallo-Daniel, Präsidentin Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller Österreichs, Lisz Hirn, Philosophin und Autorin und Peter Kostelka, Präsident Pensionistenverband Österreichs, früher Volksanwalt, Staatssekretär und Klubobmann, SPÖ.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen