Folge 11: Pro und Contra: Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt?
52 Min. Folge vom 17.03.2021
Nach Kritik an Impfstoffbestellung und Impftempo gibt es jetzt auch Zweifel an einem Impfstoff. Muss Österreich seine Strategie hier ändern? Darüber diskutierten in Pro und Contra bei Corinna Milborn Martin Selmayr, Vertreter EU-Kommission in Österreich, früher Generalsekretär EU-Kommission, Reinhold Lopatka, Europasprecher, Nationalratsabgeordneter, ÖVP, Renée Gallo-Daniel, Präsidentin Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller Österreichs, Lisz Hirn, Philosophin und Autorin und Peter Kostelka, Präsident Pensionistenverband Österreichs, früher Volksanwalt, Staatssekretär und Klubobmann, SPÖ.
