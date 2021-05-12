Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Ermittlungen gegen den Kanzler – Was sind die Konsequenzen?

PULS 4Staffel 3Folge 19vom 12.05.2021
54 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 6

Der Ibiza U-Ausschuss bringt die ÖVP seit Monaten in Bedrängnis. Neben Finanzminister Gernot Blümel wird jetzt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz als Beschuldigter geführt. Kann die Regierung vor diesem Hintergrund die Amtsgeschäfte überhaupt ausüben? Bei Pro und Contra Spezial diskutieren die Fraktionsvorsitzenden des Ibiza U-Ausschusses, Andreas Hanger (ÖVP), Nina Tomaselli (Die Grünen), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ) und Stephanie Krisper (NEOS).

