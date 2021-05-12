Pro und Contra: Ermittlungen gegen den Kanzler – Was sind die Konsequenzen? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 19: Pro und Contra: Ermittlungen gegen den Kanzler – Was sind die Konsequenzen?
54 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 6
Der Ibiza U-Ausschuss bringt die ÖVP seit Monaten in Bedrängnis. Neben Finanzminister Gernot Blümel wird jetzt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz als Beschuldigter geführt. Kann die Regierung vor diesem Hintergrund die Amtsgeschäfte überhaupt ausüben? Bei Pro und Contra Spezial diskutieren die Fraktionsvorsitzenden des Ibiza U-Ausschusses, Andreas Hanger (ÖVP), Nina Tomaselli (Die Grünen), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ) und Stephanie Krisper (NEOS).
