Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?

PULS 4Staffel 3Folge 9vom 01.03.2022
Pro und Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?

Pro und Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 9: Pro und Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?

71 Min.Folge vom 01.03.2022

Der russische Präsident reagiert auf die Sanktionen und droht im Ukraine-Krieg nun mit dem Einsatz von Atomwaffen. Welche Eskalationsschritte stehen bevor und wie verhalten sich Russlands Verbündete? Bei Pro und Contra diskutieren InfraRot-Geschäftsführer Ivan Rodionov, der grüne Nationalratsabgeordnete Michel Reimon, der Direktor der Diplomatischen Akademie, Emil Brix, Velina Tchakarova, die Direktorin des Austria Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik und Oksana Stavrou, eine aus der Ukraine stammende Unternehmerin in Wien.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen