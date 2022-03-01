Pro und Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 9: Pro und Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?
71 Min.Folge vom 01.03.2022
Der russische Präsident reagiert auf die Sanktionen und droht im Ukraine-Krieg nun mit dem Einsatz von Atomwaffen. Welche Eskalationsschritte stehen bevor und wie verhalten sich Russlands Verbündete? Bei Pro und Contra diskutieren InfraRot-Geschäftsführer Ivan Rodionov, der grüne Nationalratsabgeordnete Michel Reimon, der Direktor der Diplomatischen Akademie, Emil Brix, Velina Tchakarova, die Direktorin des Austria Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik und Oksana Stavrou, eine aus der Ukraine stammende Unternehmerin in Wien.
