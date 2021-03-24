Pro und Contra: Wieder ein Oster-Lockdown – Sind wir auf dem richtigen Weg?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 12: Pro und Contra: Wieder ein Oster-Lockdown – Sind wir auf dem richtigen Weg?
Intensivmediziner schlagen Alarm. Steigt die Zahl der Corona-Patienten weiter an, ist eine Triage in den Krankenhäusern unvermeidbar. Welche Maßnahmen können die Ausbreitung der Mutationen stoppen? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz Wien, NEOS, Gudula Walterskirchen, Historikerin, Autorin, Zeitungsherausgeberin, Norbert Mauser, Mathematiker Universität Wien, Direktor Wolfgang Pauli Institut, Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner, Mandatar Grüne Ärztinnen und Ärzte, Ärztekammer Wien, Clemens Oistric, Chefredakteur heute.at bei Gundula Geiginger.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick