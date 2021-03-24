Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Wieder ein Oster-Lockdown – Sind wir auf dem richtigen Weg?

PULS 4Staffel 3Folge 12vom 24.03.2021
Pro und Contra: Wieder ein Oster-Lockdown – Sind wir auf dem richtigen Weg?

Pro und Contra: Wieder ein Oster-Lockdown – Sind wir auf dem richtigen Weg?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 12: Pro und Contra: Wieder ein Oster-Lockdown – Sind wir auf dem richtigen Weg?

51 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 6

Intensivmediziner schlagen Alarm. Steigt die Zahl der Corona-Patienten weiter an, ist eine Triage in den Krankenhäusern unvermeidbar. Welche Maßnahmen können die Ausbreitung der Mutationen stoppen? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz Wien, NEOS, Gudula Walterskirchen, Historikerin, Autorin, Zeitungsherausgeberin, Norbert Mauser, Mathematiker Universität Wien, Direktor Wolfgang Pauli Institut, Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner, Mandatar Grüne Ärztinnen und Ärzte, Ärztekammer Wien, Clemens Oistric, Chefredakteur heute.at bei Gundula Geiginger.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen