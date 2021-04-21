Pro und Contra: Leben in der Pandemie - Fällt uns die Decke auf den Kopf?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 16: Pro und Contra: Leben in der Pandemie - Fällt uns die Decke auf den Kopf?
50 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 6
Wir kämpfen uns von Lockdown zu Lockdown, die psychische Erschöpfung steigt. Doch lässt sich dieses Problem durch den Wegfall aller Maßnahmen überhaupt beheben? Bei Pro und Contra diskutieren darüber die Politikerinnen Marlene Svazek (FPÖ) und Barbara Neßler (Die Grünen) sowie der Psychiater Michael Musalek, der Arzt Ramin Nikzad und der Mathematiker Peter Markowich.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4