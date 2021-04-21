Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Leben in der Pandemie - Fällt uns die Decke auf den Kopf?

PULS 4Staffel 3Folge 16vom 21.04.2021
Pro und Contra: Leben in der Pandemie - Fällt uns die Decke auf den Kopf?

Pro und Contra: Leben in der Pandemie - Fällt uns die Decke auf den Kopf?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 16: Pro und Contra: Leben in der Pandemie - Fällt uns die Decke auf den Kopf?

50 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 6

Wir kämpfen uns von Lockdown zu Lockdown, die psychische Erschöpfung steigt. Doch lässt sich dieses Problem durch den Wegfall aller Maßnahmen überhaupt beheben? Bei Pro und Contra diskutieren darüber die Politikerinnen Marlene Svazek (FPÖ) und Barbara Neßler (Die Grünen) sowie der Psychiater Michael Musalek, der Arzt Ramin Nikzad und der Mathematiker Peter Markowich. 

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen