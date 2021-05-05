Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Sexismus im Alltag – Wann wird es gefährlich?

PULS 4Staffel 3Folge 18vom 05.05.2021
49 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 6

Wie weit ist der Weg von der anzüglichen Bemerkung bis zum Gewaltausbruch? Ob und wie Eskalationen verhindert werden können, diskutieren bei Pro und Contra die Nationalratsabgeordnete Meri Disoski (Die Grünen), die frühere Frauenministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP), der Anwalt Manfred Ainedter sowie die Expert*innen Maria Rösslhumer und Romeo Bissuti.

