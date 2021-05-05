Pro und Contra: Sexismus im Alltag – Wann wird es gefährlich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 18: Pro und Contra: Sexismus im Alltag – Wann wird es gefährlich?
49 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 6
Wie weit ist der Weg von der anzüglichen Bemerkung bis zum Gewaltausbruch? Ob und wie Eskalationen verhindert werden können, diskutieren bei Pro und Contra die Nationalratsabgeordnete Meri Disoski (Die Grünen), die frühere Frauenministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP), der Anwalt Manfred Ainedter sowie die Expert*innen Maria Rösslhumer und Romeo Bissuti.
