Die Covid-19-Pandemie dominiert auch 2021 das Leben der Österreicher. Trotz Impfstoff bleibt das Land dieses Jahr wieder bis Ostern im Lockdown. Wo bleibt der Fortschritt? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Rudolf Anschober (Die Grünen), Bundesminister Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Peter Hacker (SPÖ), Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Harry Prünster, Moderator, Autor und Kabarettist, Eva Spreitzhofer, Regisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin und Long-Covid-Betroffene, Arschang Valipour, Leiter Covid-Station Klinik Floridsdorf, Lungenfacharzt und Robert Pfaller, Autor und Philosoph von der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz. Moderation: Gundula Geiginger.
