Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Ein Jahr Ausnahmezustand - Haben wir dazu gelernt?

PULS 4Staffel 3Folge 8vom 24.02.2021
Pro und Contra: Ein Jahr Ausnahmezustand - Haben wir dazu gelernt?

Pro und Contra: Ein Jahr Ausnahmezustand - Haben wir dazu gelernt?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 8: Pro und Contra: Ein Jahr Ausnahmezustand - Haben wir dazu gelernt?

61 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 6

Die Covid-19-Pandemie dominiert auch 2021 das Leben der Österreicher. Trotz Impfstoff bleibt das Land dieses Jahr wieder bis Ostern im Lockdown. Wo bleibt der Fortschritt? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Rudolf Anschober (Die Grünen), Bundesminister Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Peter Hacker (SPÖ), Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Harry Prünster, Moderator, Autor und Kabarettist, Eva Spreitzhofer, Regisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin und Long-Covid-Betroffene, Arschang Valipour, Leiter Covid-Station Klinik Floridsdorf, Lungenfacharzt und Robert Pfaller, Autor und Philosoph von der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz. Moderation: Gundula Geiginger.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen