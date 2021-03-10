Pro und Contra: Skandal um Meghan and Harry - Wie schlimm ist das Leben der Royals?Jetzt kostenlos streamen
Das Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry bringt brisante Einblicke in das Leben des britischen Königshauses und erschüttert die Monarchie. Doch was ist die Wahrheit hinter dem Megxit? Darüber diskutieren Camilla Habsburg-Lothringen, PR-Expertin und Nachfahrin von Maria Theresia, Emil Brix, Direktor Diplomatische Akademie Wien, ehemaliger Botschafter Östereichs in Großbritannien, Sigrun Roßmanith, Psychotherapeutin und Ärztin, Vanessa Spanbauer, Historikerin und Chefredakteurin des Magazins "Fresh – Black Austrian Lifestyle", Katharina Frühling, Society-Fachfrau PULS 4, Moderation: Corinna Milborn
