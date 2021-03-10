Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Skandal um Meghan and Harry - Wie schlimm ist das Leben der Royals?

PULS 4Staffel 3Folge 10vom 10.03.2021
52 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 6

Das Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry bringt brisante Einblicke in das Leben des britischen Königshauses und erschüttert die Monarchie. Doch was ist die Wahrheit hinter dem Megxit? Darüber diskutieren Camilla Habsburg-Lothringen, PR-Expertin und Nachfahrin von Maria Theresia, Emil Brix, Direktor Diplomatische Akademie Wien, ehemaliger Botschafter Östereichs in Großbritannien, Sigrun Roßmanith, Psychotherapeutin und Ärztin, Vanessa Spanbauer, Historikerin und Chefredakteurin des Magazins "Fresh – Black Austrian Lifestyle", Katharina Frühling, Society-Fachfrau PULS 4, Moderation: Corinna Milborn

