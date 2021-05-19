Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Schikane?Jetzt kostenlos streamen
Folge 20: Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Schikane?
Folge vom 19.05.2021
Nach sieben langen Monaten dürfen Gastronomie, Hotels, Theater und Kinos wieder öffnen. Und doch gilt die neue Freiheit nicht für alle Gäste und Betriebe. Spaltet diese Ungleichbehandlung die Gesellschaft? Und wie gehen die Unternehmen mit den neuen Regeln um? Bei "Pro und Contra" diskutieren darüber bei Gundula Geiginger Lukas Mandl, EU-Abgeordneter, ÖVP, Gerhard Kaniak, Nationalratsabgeordneter, Gesundheitssprecher, FPÖ, Elisabeth Gürtler, Hotèliere, Astoria Resort, Seefeld, Tirol, Christiane Druml, Vorsitzende Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt, Mati Randow, Schulsprecher GRG6 Rahlgasse in Wien.
