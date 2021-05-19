Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Schikane?

PULS 4Staffel 3Folge 20vom 19.05.2021
Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Schikane?

Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Schikane?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 20: Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Schikane?

51 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 6

Nach sieben langen Monaten dürfen Gastronomie, Hotels, Theater und Kinos wieder öffnen. Und doch gilt die neue Freiheit nicht für alle Gäste und Betriebe. Spaltet diese Ungleichbehandlung die Gesellschaft? Und wie gehen die Unternehmen mit den neuen Regeln um? Bei "Pro und Contra" diskutieren darüber bei Gundula Geiginger Lukas Mandl, EU-Abgeordneter, ÖVP, Gerhard Kaniak, Nationalratsabgeordneter, Gesundheitssprecher, FPÖ, Elisabeth Gürtler, Hotèliere, Astoria Resort, Seefeld, Tirol, Christiane Druml, Vorsitzende Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt, Mati Randow, Schulsprecher GRG6 Rahlgasse in Wien.

