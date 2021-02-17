Pro und Contra: Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zu Deutschland?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 7: Pro und Contra: Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zu Deutschland?
52 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 6
Die Corona-Situation in Tirol ist Ausgangspunkt für einen Nachbarschaftsstreit mit Deutschland. Auch die Entscheidungen der Bundesregierung erzürnen die Tiroler. Wie können die Konflikte entschärft werden? Bei Pro und Contra diskutieren bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr der deutsche Botschafter in Wien, Ralf Beste, der Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser, die Publizistin Anneliese Rohrer, der stellvertretender Leiter des Instituts für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Meduni Wien Hans-Peter Hutter und der Mathematiker der Universität Wien und Direktor des Wolfgang Pauli Institut Norbert Mauser.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4