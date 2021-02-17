Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zu Deutschland?

PULS 4Staffel 3Folge 7vom 17.02.2021
Pro und Contra: Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zu Deutschland?

Pro und Contra: Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zu Deutschland?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 7: Pro und Contra: Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zu Deutschland?

52 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 6

Die Corona-Situation in Tirol ist Ausgangspunkt für einen Nachbarschaftsstreit mit Deutschland. Auch die Entscheidungen der Bundesregierung erzürnen die Tiroler. Wie können die Konflikte entschärft werden? Bei Pro und Contra diskutieren bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr der deutsche Botschafter in Wien, Ralf Beste, der Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser, die Publizistin Anneliese Rohrer, der stellvertretender Leiter des Instituts für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Meduni Wien Hans-Peter Hutter und der Mathematiker der Universität Wien und Direktor des Wolfgang Pauli Institut Norbert Mauser.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen