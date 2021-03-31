Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Explodierende Infektionszahlen - Kommt jetzt ein österreichweiter Lockdown?

PULS 4Staffel 3Folge 13vom 31.03.2021
Während Wien die Osterruhe bereits verlängert hat, wehren sich Niederösterreich und Burgenland gegen weitere Verschärfungen. Für andere ist ein Lockdown das einzige Mittel zur Trendumkehr - und zwar am besten in ganz Österreich. Bei Pro und Contra diskutieren darüber u.a. der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss, die Klubobfrau der Grünen Burgenland, Regina Petrik, der Virologe Andreas Bergthaler und die HNO-Ärztin Daniela Litzlbauer.

