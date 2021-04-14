Pro und Contra: Albtraum-Job Politik – Burnout-Falle statt Wählergunst?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 15: Pro und Contra: Albtraum-Job Politik – Burnout-Falle statt Wählergunst?
52 Min.Folge vom 14.04.2021Ab 6
Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt auf. Die von ihm genannten Rücktrittsgründe belegen wieder einmal die Härten des Politgeschäfts. Doch ist das Amt tatsächlich so fordernd oder brauchen Politiker bloß eine dicke Haut? Bei Pro und Contra diskutieren darüber bei Corinna Milborn Eva Glawischnig, ehemalige Bundessprecherin, Dritte Nationalratspräsidentin und Klubobfrau, Die Grünen, Reinhold Mitterlehner, früherer Bundesparteiobmann, Vizekanzler und Wirtschaftsminister, ÖVP, Matthias Strolz, Gründer und ehemaliger Klubobmann, NEOS und Wolfgang Rosam, PR-Berater.
