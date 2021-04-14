Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Albtraum-Job Politik – Burnout-Falle statt Wählergunst?

PULS 4Staffel 3Folge 15vom 14.04.2021
Folge vom 14.04.2021

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt auf. Die von ihm genannten Rücktrittsgründe belegen wieder einmal die Härten des Politgeschäfts. Doch ist das Amt tatsächlich so fordernd oder brauchen Politiker bloß eine dicke Haut? Bei Pro und Contra diskutieren darüber bei Corinna Milborn Eva Glawischnig, ehemalige Bundessprecherin, Dritte Nationalratspräsidentin und Klubobfrau, Die Grünen, Reinhold Mitterlehner, früherer Bundesparteiobmann, Vizekanzler und Wirtschaftsminister, ÖVP, Matthias Strolz, Gründer und ehemaliger Klubobmann, NEOS und Wolfgang Rosam, PR-Berater.

