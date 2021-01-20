Pro und Contra: Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 2: Pro und Contra: Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?
51 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 6
Ihre Gewaltbereitschaft haben rechte Trump-Fans bei der Erstürmung des Kapitols unter Beweis gestellt. Gefährden die Extremisten die US-Demokratie, kommt gar ein Bürgerkrieg? In "Pro und Contra" diskutieren mit Moderatorin Gundula Geiginger Regisseur und Autor Rudi Dolezal, der US-österreichische Anwalt Robin Lumsden, der Sprecher von Republicans Overseas Germany, Benjamin Wolfmeier, die Sprecherin von Democrats Abroad Austria, Sophie Spiegelberger sowie der Psychiater und Buchautor Manfred Lütz.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4