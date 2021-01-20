Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?

PULS 4Staffel 3Folge 2vom 20.01.2021
Pro und Contra: Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?

Pro und Contra: Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 2: Pro und Contra: Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?

51 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 6

Ihre Gewaltbereitschaft haben rechte Trump-Fans bei der Erstürmung des Kapitols unter Beweis gestellt. Gefährden die Extremisten die US-Demokratie, kommt gar ein Bürgerkrieg? In "Pro und Contra" diskutieren mit Moderatorin Gundula Geiginger Regisseur und Autor Rudi Dolezal, der US-österreichische Anwalt Robin Lumsden, der Sprecher von Republicans Overseas Germany, Benjamin Wolfmeier, die Sprecherin von Democrats Abroad Austria, Sophie Spiegelberger sowie der Psychiater und Buchautor Manfred Lütz.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen