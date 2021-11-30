Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Neue Mutation im Anflug – Ersetzt der Dauerlockdown die Wintersaison?

PULS 4Staffel 3Folge 43vom 30.11.2021
51 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 6

Österreich ist im Lockdown. Und während die Politik die Delta-Infektionszahlen analysiert, wird der erste Fall der Corona-Variante Omikron in Österreich gemeldet. Wird der Lockdown verlängert werden müssen? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" der Nationalratsabgeordnete Franz Hörl (ÖVP), WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, die Medizinerin Susanne Rabady, der Mathematiker Peter Markowich und die Gastronomin Alexandra Psichos.

