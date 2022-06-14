Pro und Contra: Korruption in der Politik - Tarnen und Täuschen als Tagesgeschäft?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 23: Pro und Contra: Korruption in der Politik - Tarnen und Täuschen als Tagesgeschäft?
52 Min.Folge vom 14.06.2022
Statt mit aktuellen Krisen muss sich die ÖVP mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Der Rechnungshof ortet Verstöße gegen das Parteiengesetz. Welche Konsequenzen muss die Volkspartei ziehen und welche Funktion erfüllt das neue Parteienfinanzierungsgesetz? Bei Pro und Contra diskutiert das eine spannende Runde der Fraktionsvorsitzenden des U-Ausschusses.
