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Folge 9: Pro und Contra: Krieg in Europa – Setzt Österreich auf Neutralität oder NATO?
73 Min.Folge vom 08.03.2022
Europa positioniert sich gegen die russische Invasion in der Ukraine. Selbst Waffenlieferungen sind nicht mehr tabu. Doch wie passt das zur österreichischen Neutralität? Bei Pro und Contra diskutiert anlässlich des Weltfrauentages ein rein weibliches Podium mit u.a. Irmgard Griss (Ex-Politikerin, NEOS), den Nationalratsabgeordneten Ewa Ernst-Dziedzic (Die Grünen) und Eva Maria Holzleitner (SPÖ) und der Organisatorin von Pro-Ukraine-Demos, Anna Pattermann.
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