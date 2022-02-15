Pro und Contra: Die Russland-Ukraine-Krise: Krieg oder Frieden in Europa?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 6: Pro und Contra: Die Russland-Ukraine-Krise: Krieg oder Frieden in Europa?
50 Min.Folge vom 15.02.2022
Die Kriegsgefahr ist hoch wie nie. Doch riskiert Russlands Präsident Wladimir Putin einen bewaffneten Konflikt oder kommt es zur diplomatischen Einigung? Bei Pro und Contra diskutieren der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets, Russland-Kenner Maximilian Habsburg-Lothringen, Autorin Susanne Scholl, der Militärexperte Gerald Karner und der frühere FPÖ-Politiker Johann Gudenus.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4