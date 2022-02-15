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Pro und Contra

Pro und Contra: Die Russland-Ukraine-Krise: Krieg oder Frieden in Europa?

PULS 4Staffel 4Folge 6vom 15.02.2022
Pro und Contra: Die Russland-Ukraine-Krise: Krieg oder Frieden in Europa?

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Folge 6: Pro und Contra: Die Russland-Ukraine-Krise: Krieg oder Frieden in Europa?

50 Min.Folge vom 15.02.2022

Die Kriegsgefahr ist hoch wie nie. Doch riskiert Russlands Präsident Wladimir Putin einen bewaffneten Konflikt oder kommt es zur diplomatischen Einigung? Bei Pro und Contra diskutieren der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets, Russland-Kenner Maximilian Habsburg-Lothringen, Autorin Susanne Scholl, der Militärexperte Gerald Karner und der frühere FPÖ-Politiker Johann Gudenus.

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