Folge 1: Pro und Contra: Grüne Energiequellen - Ist Atomstrom Lebensretter oder Pulverfass?
52 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 6
Die Klimawende ist nur mit CO2-armen Technologien zu schaffen. Ob aber auch Atomkraft hier einen Beitrag leistet, diskutieren in einem Pro und Contra Klima Spezial Bundesministerin Leonore Gewessler (Die Grünen), EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr, Physiker Werner Gruber, Hanna Simmons (WWF Österreich) sowie der Unternehmer Johannes Gutmann.
