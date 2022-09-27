Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Bestrafen oder verhandeln - Wie soll der Westen auf Putins Drohungen reagieren?

PULS 4Staffel 4Folge 270vom 27.09.2022
Pro und Contra: Bestrafen oder verhandeln - Wie soll der Westen auf Putins Drohungen reagieren?

Pro und Contra: Bestrafen oder verhandeln - Wie soll der Westen auf Putins Drohungen reagieren?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 270: Pro und Contra: Bestrafen oder verhandeln - Wie soll der Westen auf Putins Drohungen reagieren?

51 Min.Folge vom 27.09.2022

Wladimir Putin rüstet auf: Im eigenen Land ruft er zu den Waffen, in der Südostukraine plant er eine Annexion und Europa droht er mit einem Atomschlag. Im Westen mehren sich die Stimmen, die in einem Ende der Sanktionen einen Ausweg aus der Misere sehen. In Pro und Contra diskutiert ein hochkarätiges Podium mit Karl Habsburg-Lothringen, Georg Zanger, Ewa Ernst-Dziedzic, Philipp Gut und Velina Tchakarova.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen