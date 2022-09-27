Pro und Contra: Bestrafen oder verhandeln - Wie soll der Westen auf Putins Drohungen reagieren?Jetzt kostenlos streamen
Folge 270: Pro und Contra: Bestrafen oder verhandeln - Wie soll der Westen auf Putins Drohungen reagieren?
51 Min.Folge vom 27.09.2022
Wladimir Putin rüstet auf: Im eigenen Land ruft er zu den Waffen, in der Südostukraine plant er eine Annexion und Europa droht er mit einem Atomschlag. Im Westen mehren sich die Stimmen, die in einem Ende der Sanktionen einen Ausweg aus der Misere sehen. In Pro und Contra diskutiert ein hochkarätiges Podium mit Karl Habsburg-Lothringen, Georg Zanger, Ewa Ernst-Dziedzic, Philipp Gut und Velina Tchakarova.
