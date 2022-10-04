Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Kalte Wohnungen, dunkle Straßen – Droht uns ein Chaoswinter?

PULS 4Staffel 4Folge 34vom 04.10.2022
Pro und Contra: Kalte Wohnungen, dunkle Straßen – Droht uns ein Chaoswinter?

Die kalte Jahreszeit naht und Österreich steckt tief in der Energiekrise. Bei einem Strom- und Gasmangel wären die Folgen für das Land dramatisch. Doch wer muss Energie sparen und wie gut ist unser Versorgung vor Sabotage geschützt? Diese und andere Fragen diskutieren Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, Helmut Brandstätter, Außenpolitik-Sprecher der NEOS, Fridays for Future-Aktivistin Klara König, Herbert Saurugg, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge und Hotelier Andreas Reinisch.

