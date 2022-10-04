Pro und Contra: Kalte Wohnungen, dunkle Straßen – Droht uns ein Chaoswinter?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 34: Pro und Contra: Kalte Wohnungen, dunkle Straßen – Droht uns ein Chaoswinter?
51 Min.Folge vom 04.10.2022
Die kalte Jahreszeit naht und Österreich steckt tief in der Energiekrise. Bei einem Strom- und Gasmangel wären die Folgen für das Land dramatisch. Doch wer muss Energie sparen und wie gut ist unser Versorgung vor Sabotage geschützt? Diese und andere Fragen diskutieren Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, Helmut Brandstätter, Außenpolitik-Sprecher der NEOS, Fridays for Future-Aktivistin Klara König, Herbert Saurugg, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge und Hotelier Andreas Reinisch.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4